На Луну предлагают отправить робота «Марфу»

Отправить на Луну робота «Марфу» предлагает институт космических исследований (ИКИ) РАН, сообщил научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый.

Отмечается, что робот проверит, насколько безопасен и удобен для человека Лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК).

«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали ее «Марфой» — Мобильная Автономная Робототехническая многоФункциональная Аппаратура. То есть это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате», — сказал Зеленый, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что роботу необязательно возвращаться обратно.

«Основную свою задачу он выполнит, он покажет, что человек может сесть и аппарат может вернуться уже с грузом», — добавил Зеленый.

Согласно презентации ученого, «Марфа» предлагается в качестве альтернативы роботу «Федору» и гибриду робота и лунохода.

Ранее на МКС стартовала серия экспериментов с участием робота «Федора» на Международной космической станции. 31 августа «Федор» пожаловался, что космонавты хотели включить его с помощью молотка.



Алексей Нечаев