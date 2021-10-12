В Калининградской области допустили приостановку плановой медпомощи из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил о возможной остановке плановой медицинской помощи из-за сложной обстановки по коронавирусу.

— Сегодня ситуация с коронавирусом и с нагрузкой на систему здравоохранения области остается чрезвычайно сложной. Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, какие только есть. Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу, — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

На 12 октября в области зафиксировано 58 106 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 285 — за прошедшие сутки. Привиты 341 тыс. человек, из них полностью завершили вакцинацию около 320 тыс.

Алексей Нечаев