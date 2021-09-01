В Казанском метро запустили «Поезд финансовой грамотности»

Фото: Отделение Банка России — Национальный банк по Татарстану

В метро Казани появился «Поезд финансовой грамотности» — уникальный для республики проект, реализуемый для повышения уровня финансовой грамотности жителей и гостей города.



Поезд начал курсировать в метрополитене 1 сентября. В нем размещена информация об основных правилах финансово грамотного поведения. Его пассажиры смогут узнать, как распознать финансовую пирамиду, кто такие черные кредиторы, а еще как защититься от кибермошенничества.

Фото: отделение Банка России — Национальный банк по Татарстану

Информация сопровождается QR-кодами. Отсканировав их, пассажир попадет на страницу просветительского портала Банка России — Fincult.info.

«Таким образом, узнать ответы на важные финансовые вопросы пассажиры смогут и после того, как покинут метро», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Фото: отделение Банка России — Национальный банк по Татарстану

Поезд запущен МУП «Метроэлектротранс» совместно с Центробанком с целью информирования населения на тему финграмотности.

Маргарита Головатенко