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Песошин провел заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда Татарстана

20:57, 12.10.2021
Песошин провел заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда РТ провел премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Обсуждался вопрос запуска программы «акселерации инновационных проектов в рамках подготовки к проведению Российского венчурного форума 2022 года». Заседание прошло в Доме правительства РТ, с некоторыми участниками — в режиме видеоконференцсвязи.

Весной НКО «Фонд развития центра разработок и коммерциализации новых технологий «Сколково» и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского венчурного форума.

Алексей Нечаев
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