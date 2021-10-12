Песошин провел заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда Татарстана
Заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда РТ провел премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.
Обсуждался вопрос запуска программы «акселерации инновационных проектов в рамках подготовки к проведению Российского венчурного форума 2022 года». Заседание прошло в Доме правительства РТ, с некоторыми участниками — в режиме видеоконференцсвязи.
Весной НКО «Фонд развития центра разработок и коммерциализации новых технологий «Сколково» и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского венчурного форума.
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