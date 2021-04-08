Фонд «Сколково» и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Олег Тихонов

НКО «Фонд развития центра разработок и коммерциализации новых технологий «Сколково» и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского венчурного форума, который проходит в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Аркадий Дворкович подписал документ со стороны «Сколково», а со стороны ИВФ — Айнур Айдельдинов, директор фонда.



Второе соглашение ИВФ подписал с Московским инновационным кластером. Это призвано укрепить сотрудничество Татарстана в области инноваций.

Напомним, что в «Казань Экспо» проходит 15 юбилейный Российский венчурный форум, главная тема которого — «Россия и мир в контексте трансформации технологической повестки». Крупный форум должен был пройти в татарстанской столице еще в прошлом году, но из-за локдауна его отменили. Организаторами выступают ИВФ РТ, Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и группа компаний «Пульсар Венчур Кэпитал».

