Россия предложила США взаимно снять ограничения для диппредставительств

В России не хотят дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

— С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, — говорится в сообщении на сайте МИД.



Кроме того, Рябков не исключил дальнейших обострений в отношениях между странами в случае, если не будут приложены дополнительные усилия для их нормализации. О главной теме московских переговоров стало известно вчера. Центром обсуждения должны были стать стабильные и предсказуемые отношения России и США. Рабочая поездка Виктории Нуланд продлится до 13 октября.

Алексей Нечаев