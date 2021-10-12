В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщил Минздрав РТ.
От инфекции скончались: мужчины 1939, 1940, 1949, 1951 (двое пациентов), 1979 годов рождения и женщины 1950, 1951, 1955, 1956 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в Татарстане от COVID-19 скончались 815 человек.
Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в Татарстане, Башкирии и Оренбуржье вызывает особую тревогу.
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