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В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19

19:09, 12.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщил Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1939, 1940, 1949, 1951 (двое пациентов), 1979 годов рождения и женщины 1950, 1951, 1955, 1956 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии в Татарстане от COVID-19 скончались 815 человек.

Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в Татарстане, Башкирии и Оренбуржье вызывает особую тревогу.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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