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В Свердловской области с 8 ноября введут QR-коды в учреждениях культуры

18:32, 12.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Свердловской области с 8 ноября введут QR-коды в учреждениях культуры
Фото: realnoevremya.ru

Власти Свердловской области с 8 ноября введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

QR-коды будут работать в филармониях, театрах, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, на базах отдыха и в санаториях. С соответствующей инициативой выступил региональный Роспотребнадзор.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, государственные и муниципальные служащие с 25 октября смогут попасть на рабочее место только при наличии прививки против коронавирусной инфекции.

В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Дополнительные меры по недопущению распространения COVID-19 в регионе вступают в силу с 25 октября.

Алексей Нечаев
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