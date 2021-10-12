МВФ ждет роста цен на нефть в 2021 году на 59%

В 2021 году средняя цена на нефть будет почти на 60% выше показателя за предыдущей год и составит $65,68 за баррель. Такой прогноз дал МВФ.

В 2022 году цена на нефть может составить $64,52 за баррель.

— Средняя цена на нефть будет составлять $65,68 за баррель в 2021 году и $64,52 за баррель в 2022 году, и она будет оставаться неизменной в реальном исчислении в среднесрочной перспективе, — приводит ТАСС выдержку из документа.

Фото: pixabay.com

В текущем году цена на нефть будет на 59% выше, чем в среднем в 2020 году, когда она равнялась $41,29 за баррель.

На прошлой неделе стоимость марки WTI поднялась выше $80 долларов за баррель впервые почти за семь лет.



В начале октября Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что цены на нефть могут опуститься до $35 за баррель в 2030 году, а затем приступят к медленному снижению до $25 в 2050 году.

Татьяна Леухина