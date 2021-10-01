В 2050 году цена нефти может составить $25 за баррель — это много или мало?

Международное энергетическое агентство считает, что цены на нефть могут опуститься до 35 долларов за баррель в 2030 году, а затем приступят к медленному снижению до 25 долларов в 2050 году. Такие данные есть в документе Минфина России об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

По мнению Министерства финансов РФ, долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными.

— Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически, — говорится в документе.

По некоторым оценкам, спрос на черное золото в 2050 году может упасть вплоть до четырех-шести раз от уровня 2019-го.

Фото: Максим Платонов

$25 за баррель нефти — это:

1 816 рублей по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. В три раза меньше цены нефти на сегодня — баррель нефти Brent стоит около $78.

цены нефти на сегодня — баррель нефти Brent стоит около $78. Четверть от прогнозируемой Bank of America цены нефти в I квартале 2022 года — она, по мнению аналитиков, может составить $100. Причина кроется в дефиците газа на фоне холодной зимы.

от прогнозируемой Bank of America цены нефти в I квартале 2022 года — она, по мнению аналитиков, может составить $100. Причина кроется в дефиците газа на фоне холодной зимы. Ниже этой отметки нефть опускалась в марте 2020 года — вечером 18 марта за баррель Brent на Лондонской бирже давали $24,75.

нефть опускалась в марте 2020 года — вечером 18 марта за баррель Brent на Лондонской бирже давали $24,75. Почти в семь раз меньше прогноза по цене нефти в 2050 году от Управления энергетической информации Минэнерго США — при самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent может достигнуть $173.

прогноза по цене нефти в 2050 году от Управления энергетической информации Минэнерго США — при самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent может достигнуть $173. Далеко от абсолютного антирекорда по стоимости нефти — в апреле 2020 года котировки американской нефти марки WTI опустились до минус $40 за баррель.

— в апреле 2020 года котировки американской нефти марки WTI опустились до минус $40 за баррель. До максимума тоже не близко — 11 июля 2008 года цена на ту же нефть WTI превысила $147 долларов. А неделей раньше был зафиксирован рекорд цены на нефть Brent — $143,95.

Дарья Пинегина