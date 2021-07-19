На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» дополнительно направят 1,46 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев (архив)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно выделит 1,456 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Татфондбанк», чьи требования включены в соответствующий реестр требований.

Таким образом, процент удовлетворения притязаний вырастет до 50,28 % суммы установленных требований. Этому поспособствовало поступление в конкурсную массу средств от реализации имущества «Татфондбанка» и денег от результатов претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками кредитной организации, сообщили в госкорпорации.



В мае стало известно, что Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 970,27 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди «Татфондбанка», чьи требования включены в соответствующий реестр требований.