В 2022 году маткапитал получат 1,3 миллиона человек

В 2022 году материнский капитал получат 1,3 миллиона человек. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено больше 440 миллиардов рублей, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр отметил, что в рамках трехлетнего бюджета Пенсионного фонда размер материнского капитала заложен с индексацией.

С 2020 года материнский капитал выдается и на первых детей. В следующем году размер маткапитала за первого ребенка составит 503 237 рублей. За рождение второго ребенка семья получит дополнительно 161 772 рубля. Для тех, кто не получал маткапитал на первого ребенка, размер его с рождением второго ребенка составит 665 009 рублей.

В 2020 году президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

Ольга Шагиева