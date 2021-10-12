Во время осенних каникул в лагерях Татарстана отдохнут около 13 тысяч детей

В детских оздоровительных лагерях Татарстана в период осенних каникул — с 1 по 7 ноября — планируют организовать отдых около 13 тысяч школьников. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на брифинге в кабмине РТ.

Работать будет 281 лагерь, среди них — загородные стационарные и пришкольные лагеря по направлениям: физкультурно-спортивное, творческое, информационно-технологическое и лингвистическое.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сулейманов напомнил, что летом в лагерях отдохнули более 156 тысяч детей из Татарстана. В республике работало более 1,6 тысячи детских оздоровительных лагерей, в том числе стационарные, палаточные и оздоровительные. Порядка 4 тысяч детей из Татарстана отдохнули в семи лагерях на черноморском побережье.

За время летней кампании на горячую линию, посвященную лагерям, обратились более 17 тысяч родителей, передает пресс-служба президента РТ.

В начале октября в Татарстане утвердили Положение о государственном региональном надзоре за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений о находящихся в реестре организациях отдыха и оздоровления детей.



Татьяна Леухина