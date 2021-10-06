В Татарстане проконтролируют достоверность сведений о детских лагерях

В Татарстане утвердили Положение о государственном региональном надзоре за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений о находящихся в реестре организациях отдыха и оздоровления детей.



Контроль за исполнением постановления возложен на Минмолодежи РТ. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Фото: realnoevremya.ru

Летом 2021-го в оздоровительных лагерях Казани отдохнули 29 680 детей. Всего с начала текущего года организованным отдыхом охвачены 31 385 несовершеннолетних. Всего в городе в этом году работали 25 детских лагерей. Из них 13 — муниципальные, остальные — от предприятий.

Маргарита Головатенко