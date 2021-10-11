Роберта Галиуллина освободили от должности торгового представителя Татарстана в США

Торгового представителя Татарстана в США Роберта Галиуллина освободили от должности с 7 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе указано, что Галиуллин решил покинуть пост торгового представителя Татарстана в США по собственному желанию. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Галиуллина назначили на должность торгового представителя РТ в США в 2015 году. До этого с 2013 года он работал первым заместителем руководителя Агентства инвестиционного развития РТ.



Татьяна Демина

Справка

Роберт Галиуллин родился в Бавлинском районе Республики Татарстан 23 сентября 1978 года. В 1999 году окончил Московский юридический институт МВД России по специальности юрист-правовед. В 1999—2006 годы занимал различные должности на государственной службе РФ. В том числе в главном Управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, Министерстве РФ по налогам и сборам.

С 2006 по 2008 год — работал в компании Coalсo Development. 2008 год — работал в Министерстве регионального развития РФ. С 2009 по 2012 год — генеральный директор компании Magnet Enterprise, ОАЭ.

С 2012 по 2015 год — первый заместитель руководителя АИР РТ.

С 2015 по 2021 год — торговый представитель Татарстана в США.