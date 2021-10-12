ДОМ.РФ согласовал проекты комплексного развития территорий в 14 регионах

ДОМ.РФ согласовал реализацию 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 14 регионах России. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

«Мы уже согласовали проекты КРТ для 14 регионов, 18 проектов, более 1 тыс. га, или более 5,5 млн кв. м [построенной недвижимости] в будущем. Уже сформирован пул проектов, по которым у нас сложился пазл с регионами, муниципалитетами, правительственной комиссией, Минстроем», — сказал Финогенов, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов подписал перечень поручений по комплексному развитию общественной инфраструктуры поселка Васильево. Поручения касаются вопросов строительства и капитального ремонта социальных объектов, учреждений образования и культуры, обновления инженерных систем поселка.



Ольга Шагиева