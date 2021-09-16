Новости общества

19:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане займутся комплексным развитием общественной инфраструктуры поселка Васильево

18:32, 16.09.2021
В Татарстане займутся комплексным развитием общественной инфраструктуры поселка Васильево
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал перечень поручений по комплексному развитию общественной инфраструктуры поселка Васильево. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Поручения касаются вопросов строительства и капитального ремонта социальных объектов, учреждений образования и культуры, обновления инженерных систем поселка.

Вопрос о программе развития поселка Васильево поднимал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он отмечал, что Васильево — самый крупный поселок республики и заслуживает особого внимания. Минниханов поддержал предложение Афанасьева и поручил правительству РТ разработать программу социально-экономического развития территории.

В апреле в Васильево художники из Казани и Москвы нарисовали картины на стене бывшего стекольного завода со стороны затона. На здании появились изображения капитана корабля, грустного клоуна и анимационных персонажей.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также