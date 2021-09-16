В Татарстане займутся комплексным развитием общественной инфраструктуры поселка Васильево
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал перечень поручений по комплексному развитию общественной инфраструктуры поселка Васильево. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Поручения касаются вопросов строительства и капитального ремонта социальных объектов, учреждений образования и культуры, обновления инженерных систем поселка.
Вопрос о программе развития поселка Васильево поднимал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он отмечал, что Васильево — самый крупный поселок республики и заслуживает особого внимания. Минниханов поддержал предложение Афанасьева и поручил правительству РТ разработать программу социально-экономического развития территории.
В апреле в Васильево художники из Казани и Москвы нарисовали картины на стене бывшего стекольного завода со стороны затона. На здании появились изображения капитана корабля, грустного клоуна и анимационных персонажей.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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