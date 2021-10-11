В Мензелинске местные жители продолжают приходить к мемориалу, который был установлен после падения самолета

Фото: пресс-служба президента РТ

В Мензелинске местные жители продолжают приходить к мемориалу, который установили после падения самолета. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Казани в станах КФУ также установили мемориал — в трагедии погибла студента вуза. Кроме того, стихийный мемориал был открыт накануне в Уфе. На борту самолета находилось шесть жителей Башкирии — четверо из них погибли.

Вчера в Мензелинске установили стихийный мемориал у аэроклуба. В Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек.



Алексей Нечаев