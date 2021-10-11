В Мензелинске местные жители продолжают приходить к мемориалу, который был установлен после падения самолета
В Мензелинске местные жители продолжают приходить к мемориалу, который установили после падения самолета. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В Казани в станах КФУ также установили мемориал — в трагедии погибла студента вуза. Кроме того, стихийный мемориал был открыт накануне в Уфе. На борту самолета находилось шесть жителей Башкирии — четверо из них погибли.
Вчера в Мензелинске установили стихийный мемориал у аэроклуба. В Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек.
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