Хуснуллин поручил разработать дорожную карту по снижению углеродного следа в ЖКХ

Фото: Максим Платонов

Разработать и внедрить дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ поручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Обращу внимание, что ЖКХ относится к одной из наиболее энергоемких, а следовательно, и углеродоемких отраслей. Я уже дал поручение разработать и внедрять дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ, — написал он в понедельник в Instagram по итогам заседания комиссии Госсовета.

В России готовится концепция перестройки системы ЖКХ, ее подготовят до конца текущего года, сообщил ранее Хуснуллин.



Алексей Нечаев