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Хуснуллин поручил разработать дорожную карту по снижению углеродного следа в ЖКХ

03:24, 12.10.2021
Хуснуллин поручил разработать дорожную карту по снижению углеродного следа в ЖКХ
Фото: Максим Платонов

Разработать и внедрить дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ поручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Обращу внимание, что ЖКХ относится к одной из наиболее энергоемких, а следовательно, и углеродоемких отраслей. Я уже дал поручение разработать и внедрять дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ, — написал он в понедельник в Instagram по итогам заседания комиссии Госсовета.

В России готовится концепция перестройки системы ЖКХ, ее подготовят до конца текущего года, сообщил ранее Хуснуллин.

Алексей Нечаев
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