Хуснуллин: концепцию перестройки ЖКХ в России подготовят до конца 2021 года

В России готовится концепция перестройки системы ЖКХ, ее подготовят до конца текущего года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



По его словам, без перестройки этой отрасли России невозможно будет достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», предусматривающего повышение качества городской среды в полтора раза.

Одной из важнейших задач при реформировании системы Хуснуллин назвал выработку новых подходов к расселению аварийного жилья. «Из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — приводит его слова «РИА Новости».

Также необходимо решить вопросы, касающиеся изношенных на 60% водопроводов и теплосетей, чтобы не «вешать на дырявые сети» новостройки. Он рассказал, что потребность затрат на эти цели по стране оценивается более чем в 1 трлн рублей, тогда как государство тратит 5—10 млрд рублей. Хуснуллин отметил, что до сих пор законом не регулируется управление апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

До конца года должны определиться с источниками финансирования, пройти и не позднее первого квартала 2022 года утвердить стратегию, заключил он.

В июле Марат Хуснуллин поручил регионам ускорить реализацию программы капитального ремонта школ и выполнить ее за 3—4 года.

Маргарита Головатенко