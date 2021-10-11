Путин провел телефонный разговор с Меркель и Макроном

По итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном будет продолжено обсуждение возможности проведения саммита лидеров «нормандской четверки», сообщили в пресс-службе Кремля.

— Министры иностранных дел («нормандской четверки», — прим. ред.) будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и «нормандского» саммита, — говорится в сообщении.

В ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на африканском континенте.

Весной президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с лидерами «нормандской четверки» по отдельности в случае, если не удастся провести совместный саммит.

Алексей Нечаев