Зеленский заявил о готовности к личным встречам с лидерами «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с лидерами «нормандской четверки» по отдельности в случае, если не удастся провести совместный саммит.



По его словам, нормандская встреча «в любом случае готовится», и, если даже саммит не состоится, Зеленский найдет возможность встретиться с представителями Украины, Франции, Германии и России.

«Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Напомним, предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.

Маргарита Головатенко