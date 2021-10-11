Собчак вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи

Телеведущую Ксению Собчак вызовут на допрос к следователям МВД в Москве как свидетеля по делу о ДТП с погибшей и пострадавшими в Сочи, сообщили в пресс-центре МВД России.

— В Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes, — сообщили в МВД.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля Mercedes, перевозившего Собчак. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По предварительной информации, при совершении обгона Mercedes совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, после чего последний по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen 1986 года рождения скончалась от полученных травм до приезда врачей, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.



Алексей Нечаев