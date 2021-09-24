В КФУ спрогнозировали приход бабьего лета в Татарстан на следующей неделе

С середины следующей недели в Татарстане возможно наступление бабьего лета, «хоть и запоздалого, не столь жаркого». Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Будет золотая пора: явление ожидается кратковременным, дня четыре-пять. Прогнозируется солнечная погода, без осадков, — отметил специалист.

В среду дневные температуры повысятся до +10, ночные — до +3. В четверг прогнозируется потепление до +12 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сентябрь в этом году выдался холодным и дождливым. Среднесуточная температура воздуха составляла +9,8 градуса. Дожди прекратятся на следующей неделе. Это связано с тем, что Татарстан попадет под влияние гребня антициклона, то есть атмосферное давление повысится. Температурный фон не будет превышать климатическую норму, сообщает пресс-служба КФУ.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до 2... 7°, днем — 7... 12°.

Татьяна Леухина