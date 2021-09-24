Студент из Красноярска, готовящий нападение на техникум, признал вину

Красноярский студент, которого суд арестовал за подготовку нападения на однокурсников в техникуме, признал свою вину, сообщили в пресс-службе СК РФ.



Студента обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц. С ним выполняются следственные действия.

По версии следствия, в Южном аграрном техникуме в Краснотуранском районе Красноярского края в 2020 году у обвиняемого произошел конфликт со сверстниками. Тогда у юноши возник умысел на совершение убийства. Он приобрел патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству в конце мая и хотел убить трех обидчиков прямо в здании техникума.

Преступление предотвратили благодаря вмешательству сотрудников УФСБ и ГУМВД. 18-летнего студента задержали, сегодня его арестовали. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры, в которой он проживал, патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей.

«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер», — приводит RT сообщение пресс-службы СК.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что силовики в красноярском крае предотвратили нападение на школу.

Маргарита Головатенко