Студент из Красноярска, готовящий нападение на техникум, признал вину
Красноярский студент, которого суд арестовал за подготовку нападения на однокурсников в техникуме, признал свою вину, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Студента обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц. С ним выполняются следственные действия.
По версии следствия, в Южном аграрном техникуме в Краснотуранском районе Красноярского края в 2020 году у обвиняемого произошел конфликт со сверстниками. Тогда у юноши возник умысел на совершение убийства. Он приобрел патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству в конце мая и хотел убить трех обидчиков прямо в здании техникума.
Преступление предотвратили благодаря вмешательству сотрудников УФСБ и ГУМВД. 18-летнего студента задержали, сегодня его арестовали. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры, в которой он проживал, патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей.
«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер», — приводит RT сообщение пресс-службы СК.
Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что силовики в красноярском крае предотвратили нападение на школу.
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