На аудит инвестпроекта по строительству участка трассы Казань — Екатеринбург выделят 10,6 млн рублей

ООО «Автодор-Инвест» опубликовало тендер на право заключения договора на проведение технологического аудита инвестиционного проекта по строительству трассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад — Восток». На эти цели готовы выделить более 10,6 млн рублей.

Цель аудита — подготовка независимого заключения для привлечения средств Фонда национального благосостояния для строительства участка автомагистрали. Исследование должно содержать техническое подтверждение возможности

выполнения заложенных объемов реализации проекта, подтверждение его технологической реализуемости и капитальных затрат и заключение экологической безопасности. Выполнить работы подрядчик должен не позднее 15 ноября 2021-го.

Кроме того, «Автодор-Инвест» ищет подрядчика, который проведет аудит прогноза интенсивности инвестиционного проекта по строительству этого же участка трассы Казань — Екатеринбург. За это готовы заплатить более 7,4 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Цель этого аудита — предоставление экспертной оценки корректности и логичности разработанных прогнозов интенсивности транспортных потоков для автодороги, для привлечения средств ФНБ на его реализацию. Исполнитель должен подготовить отчет по каждому подэтапу строительства участка трассы не позднее 15 ноября текущего года.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, разработка проектной документации трассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит обойдется в 876,8 млн рублей. В компании «Автодор» сообщили, что участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным.



О том, что автомагистраль Москва — Казань продлят до Екатеринбурга, в апреле сообщил президент России Владимир Путин. Ее строительство должны завершить до 2024 года. Средства выделят из ФНБ.



Татьяна Демина