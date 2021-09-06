На разработку проектной документации трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит потратят 876,8 млн рублей

Разработка проектной документации трассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит обойдется в 876,8 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает государственная компания «Росавтодор». Заявку можно подать до 20 сентября. Итоги подведут 30 сентября.

Фото: pixabay.com

В компании «Автодор» сообщили, что участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным.

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал, что новая скоростная дорога Москва — Казань — Екатеринбург позволит сократить время пути в два раза. Преодолеть путь можно будет за 17,5 часа при скорости не менее 110 км.

Маргарита Головатенко