В России с начала года зафиксирован один случай заражения человека птичьим гриппом

Фото: Илья Репин

В России с начала года зафиксирован один случай заражения человека птичьим гриппом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Судя по всему, речь идет о случае, произошедшем в феврале 2021 года. У семи сотрудников птицефабрики на юге России был выявлен птичий грипп A(H5N8). Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.



В прошлом году экономический ущерб от птичьего гриппа в Татарстане превысил 200 млн рублей.

Ранее заведующая лабораторией профилактики болезней птицы ВНИИЗЖ Наталья Мороз спрогнозировала ухудшение ситуации по птичьему гриппу в России из-за перелета птиц. Грипп H5N1, H5N5 и H5N8 зафиксирован в 10 регионах.

Ольга Шагиева