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В России с начала года зафиксирован один случай заражения человека птичьим гриппом

11:29, 11.10.2021
В России с начала года зафиксирован один случай заражения человека птичьим гриппом
Фото: Илья Репин

В России с начала года зафиксирован один случай заражения человека птичьим гриппом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Судя по всему, речь идет о случае, произошедшем в феврале 2021 года. У семи сотрудников птицефабрики на юге России был выявлен птичий грипп A(H5N8). Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.

В прошлом году экономический ущерб от птичьего гриппа в Татарстане превысил 200 млн рублей.

Ранее заведующая лабораторией профилактики болезней птицы ВНИИЗЖ Наталья Мороз спрогнозировала ухудшение ситуации по птичьему гриппу в России из-за перелета птиц. Грипп H5N1, H5N5 и H5N8 зафиксирован в 10 регионах.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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