С начала года в Казани литр бензина подорожал на 5%

В Казани литр бензина с начала года подорожал в среднем на 5%. Таковы данные Татарстанстата.

Так, литр бензина АИ-92 сейчас стоит 44,8 рубля, что на 5,29% дороже, чем на 1 января 2021 года. Бензин АИ-95 обходится сейчас в 48,1 рубля, что дороже на 4,94%. Бензин марки АИ-98 вырос в цене на 6,77% до 56,9 рубля. Меньше всего подорожало дизтопливо, оно выросло в цене на 2,51% до 48,6 рубля.

Фото: tatstat.gks.ru

Ранее в Набережных Челнах жители города решили бойкотировать автозаправки из-за резкого роста цен на топливо. Для удобства организации бойкота создан telegram-чат, в котором каждую неделю называют по одной газовой и бензиновой заправке, где разрешено заправляться. Остальные заправки призывают игнорировать. При снижении спроса в компаниях будут вынуждены снижать цены, считают организаторы.

Ольга Шагиева