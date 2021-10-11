В Набережных Челнах установили временный мемориал в память о погибших в Мензелинске

В Набережных Челнах установили временный мемориал в память о погибших при крушении самолета в Мензелинске. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Мемориал установлен на площади Азатлык возле здания администрации. Жители города могут приехать на место для возложения цветов.

Фото: МЧС РТ

Напомним, что 11 октября объявлен днем траура в связи с крушением с самолетоа L-410 у Мензелинске. В воскресенье утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили. Подробности трагедии — в нашем материале. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СКР.



Ольга Шагиева