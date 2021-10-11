Visa больше не имеет претензий к Wildberries по комиссиям оплаты товаров

Visa сняла претензии к Wildberries по комиссиям для международных платежных систем. В компании заявили, что Wildberries больше не нарушает ее условия.

Речь идет о споре по повышенным комиссиям для международных платежных систем. В августе Wildberries объявил о снижении цен на товары при их оплате с помощью отечественных платежных систем — «Мир», «Система быстрых платежей» и SberPay.

«Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries»,— сказал представитель Visa РБК. Платежная система разослала банкам-эквайерам письма о том, что маркетплейс больше не нарушает условия Visa.

Против решения компании учитывать комиссии в стоимости выступили Visa и MasterСard. Зарубежные платежные системы после принятия компанией решения о взимании комиссий направили в российские банки официальные письма, в которых угрожали им штрафными санкциями. В Wildberries расценили это как давление и попытку ограничить их независимую работу.



Ольга Шагиева