Wildberries считает, что зарубежные платежные системы пытаются оказать давление на российские банки

Фото: Максим Платонов (архив)

Российский онлайн-ретейлер Wildberries сообщил, что зарубежные платежные системы после принятия компанией решения о взимании комиссий направили в российские банки официальные письма, в которых угрожают им штрафными санкциями.

В Wildberries расценили это как давление и попытки ограничить их независимую работу. «Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы онлайн-ретейлера.

Напомним, Wildberries объявил о снижении цен на товары при их оплате с помощью отечественных платежных систем — «Мир», «Система быстрых платежей» и SberPay. Против решения компании учитывать комиссии в стоимости выступили Visa и MasterСard.

Фото: Максим Платонов (архив)

Зарубежные платежные системы посчитали, что политика Wildberries может привести к дискриминации миллионов владельцев их карт. Онлайн-ретейлер обратил внимание, что обвинения в дискриминации пользователей безосновательны, так как тарифы устанавливают сами MasterСard и Visa. В компании добавили, что поддерживают прозрачное ценообразование.

Татьяна Демина