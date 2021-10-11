Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая. Ведомство обнаружило в составе продуктов генетически модифицированные компоненты.

Установлено, что в кукурузной лапше, кукурузной вермишели, чипсах из кукурузы, яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой — сюрпризом внутри обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810, линии MIR 604, линии Bt-11, ДНК генетически модифицированной сои линии MON 89788 в количестве более 0,9%.

В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов превышено в 5 раз. Также на маркировке нет сообщений о содержании генетически модифицированных компонентов, сообщает ведомство.

Ольга Шагиева