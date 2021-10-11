Новости общества

09:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая

08:34, 11.10.2021
Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая. Ведомство обнаружило в составе продуктов генетически модифицированные компоненты.

Установлено, что в кукурузной лапше, кукурузной вермишели, чипсах из кукурузы, яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой — сюрпризом внутри обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810, линии MIR 604, линии Bt-11, ДНК генетически модифицированной сои линии MON 89788 в количестве более 0,9%.

В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов превышено в 5 раз. Также на маркировке нет сообщений о содержании генетически модифицированных компонентов, сообщает ведомство.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также