Ирек Файзуллин считает, что цены на жилье стабилизируются в 2022 году

Минстрой РФ рассчитывает, что в России стабилизируются цены на жилье во второй половине 2022 года. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

По его мнению, программы, реализуемые правительством, приведут к стабилизации и кое-где, к снижению стоимости недвижимости.

«Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация [цен на жилье] во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке», — сказал Файзуллин в интервью газете "Известия".

Глава ассоциации «Гильдия риелторов Татарстана» Андрей Савельев объяснил рост цен на казанском рынке жилой недвижимости. Он выделил пять причин. Среди них введение эскроу-счетов, на которых находятся деньги дольщиков до сдачи дома.

Ольга Шагиева