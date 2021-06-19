Глава Гильдии риелторов Татарстана объяснил рост цен на жилье в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава ассоциации «Гильдия риелторов Татарстана» Андрей Савельев объяснил рост цен на казанском рынке жилой недвижимости. Он выделил пять причин. Среди них введение эскроу-счетов, на которых находятся деньги дольщиков до сдачи дома.

Савельев заявил, что их внедрение привело к тому, что многие застройщики увеличили цены на жилье на 10%. Это примерно те затраты, которые они вынуждены нести из-за введения эскроу-счетов.

К другим причинам увеличения стоимости жилья в Казани Савельев отнес льготную программу ипотеки и пандемию коронавируса, во время которой люди активно начали вкладывать деньги в недвижимость.

На рост цен на жилье повлияли также снижение ставки по ипотеке и увеличение стоимости металлов, что привело, в свою очередь, к подорожанию стройматериалов, рассказал Савельев в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Отметим, Казань вошла в топ-5 рейтинга российских городов по росту стоимости вторичного жилья. За три года цены на этом рынке недвижимости в столице Татарстана выросли на 45,9%, до 95,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Татьяна Демина