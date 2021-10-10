После матча сборной России по футболу со Словакией Карпин взял на себя вину за ошибки команды

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин завил, что футболисты сборной не виноваты в том, что у них мало что получалось в игре отборочного турнира чемпионата мира-2022 против словаков.

— Все, что не получалось в игре со Словакией, — это полностью моя вина. Я не так донес, не так объяснил. К ребятам претензий абсолютно никаких. Та игра, которую мы показали со Словакией, полностью моя вина, — сказал он.

Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022. Матч проходил в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».

Алексей Нечаев