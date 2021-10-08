Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022 в Казани
Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022. Матч проходил в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».
Единственный гол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота.
Российская сборная с 16 очками занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. Затем идут сборные Словении (десять очков), Словакии (девять), Мальты (четыре) и Кипра (четыре).
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
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