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Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022 в Казани

23:40, 08.10.2021
Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022 в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022. Матч проходил в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».

Фото: realnoevremya.ru

Единственный гол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

Российская сборная с 16 очками занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. Затем идут сборные Словении (десять очков), Словакии (девять), Мальты (четыре) и Кипра (четыре).

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.

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