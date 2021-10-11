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Эксперт предупредила о риске подорожания европейской парфюмерии

00:27, 11.10.2021
Эксперт предупредила о риске подорожания европейской парфюмерии
Фото: pxhere.com

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что цены на духи из Европы в России могут вырасти более чем на 50%.

Если правительство повысит пошлины на импорт духов, то продукция резко подорожает в рознице, добавила эксперт.

— Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно, — цитирует эксперта «РИА Новости».

Ранее Минэкономразвития России предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику.

Алексей Нечаев
Общество

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