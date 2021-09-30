Минэкономразвития предложило повысить пошлины на вино, пиво, духи и косметику из ЕС

Минэкономразвития России предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику. Об этом пишут «Ведомости».

Размер новых пошлин пока не определен. Но, как утверждают собеседники издания, ставки могут быть вплоть до запретительных. Такие меры обсуждаются в качестве ответа на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным «Ведомостей», список товаров, на которые могут повысить пошлины, также может расшириться: туда могут попасть сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и прочее.

Представитель Минпромторга заявил, что такие меры — не санкции, их применение соответствует правилам ВТО. Они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции.

Татьяна Леухина