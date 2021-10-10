Новости промышленности

00:38 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Президент России проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса

23:37, 10.10.2021
Президент России проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Одиннадцатого октября Владимир Путин проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, — говорится в сообщении.

В совещании примут участие представители крупнейших агропромышленных холдингов, профильных научных и образовательных учреждений, члены правительства и руководители ряда субъектов РФ.

Алексей Нечаев
ПромышленностьАгропромОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также