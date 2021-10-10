Президент России проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса
Президент России Владимир Путин проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе Кремля.
— Одиннадцатого октября Владимир Путин проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, — говорится в сообщении.
В совещании примут участие представители крупнейших агропромышленных холдингов, профильных научных и образовательных учреждений, члены правительства и руководители ряда субъектов РФ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым