Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 34 человек

Фото: Максим Платонов

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

— По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек, — говорится в сообщении.

После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Алексей Нечаев