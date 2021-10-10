Опознание погибших при крушении самолета в Татарстане начнется 11 октября

Фото: Ирина Плотникова

Первый заместитель руководителя аппарата президента РТ — начальник Управления по работе с территориями президента Татарстана Ильнур Гарипов сообщил журналистам, что тела всех погибших в крушении самолета L-410 в Татарстане будут доставлены в Набережные Челны, опознание погибших родственниками начнется 11 октября.

— Завтра с утра, нам эксперты обещают, что тела будут передаваться родственникам. Процедуры опознания с родственниками будет проходить завтра. Эксперты будут работать сегодня всю ночь, — сказал он.

Фото: МЧС РФ по РТ

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура.

Алексей Нечаев