Из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Челны вылетел спецборт МЧС России

Фото: Максим Платонов

Из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Набережные Челны вылетел спецборт МЧС России. На его борту находятся глава ведомства Александр Чуприян, медики и спасатели. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в составе рабочей группы находятся сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда «Центроспас».



Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.



Алексей Нечаев