Врио главы МЧС вылетит в Татарстан для координации оказания помощи после крушения L-410
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит с рабочей группой в Набережные Челны для координации оказания помощи после крушения самолета в Татарстане, сообщает ТАСС.
— В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда «Центроспас», — сказали в пресс-службе ведомства.
Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.
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