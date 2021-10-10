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Врио главы МЧС вылетит в Татарстан для координации оказания помощи после крушения L-410

14:41, 10.10.2021
Врио главы МЧС вылетит в Татарстан для координации оказания помощи после крушения L-410
Фото: МЧС РФ по РТ

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетит с рабочей группой в Набережные Челны для координации оказания помощи после крушения самолета в Татарстане, сообщает ТАСС.

— В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда «Центроспас», — сказали в пресс-службе ведомства.

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан

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