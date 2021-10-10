СМИ: Ксения Собчак попала в смертельное ДТП под Сочи

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что на трассе между Адлером и Красной Поляной попал в смертельное ДТП автомобиль, который арендовала с водителем Ксения Собчак. Вечером 9 октября Mercedes, пассажиркой которого была Ксения Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, в котором ехали трое человек. Пассажирка Volkswagen погибла. СМИ сообщают, что позже стало известно о смерти еще одного человека, находившегося в этой машине. Третий пассажир находится в тяжелом состоянии.

Сама Собчак, по сообщениям источников, не пострадала: она села в другую машину и уехала в аэропорт. В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи «Интерфаксу» подтвердили, что в субботу, 9 октября, в Сочи действительно столкнулись две иномарки, однако не уточнили, кто находился в автомобилях.

Сегодня, как сообщает телеграм-канал Mash, Ксения Собчак прокомментировала происшествие: она подтвердила, что была в машине и получила сотрясение мозга. Ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она уехала домой, чтобы увидеть сына. Собчак обещает связаться с родными погибших:

— Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто не подгонял.

В начале сентября Собчак приезжала в Казань: она посетила тренировку «Рубина» и взяла интервью у Леонида Слуцкого.