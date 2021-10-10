В крушении самолета в Мензелинске выжили только парашютисты из хвостовой части самолета

Фото: МЧС РТ

В крушении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске выжили только парашютисты, находившиеся в хвостовой части воздушного судна. Об этом рассказал инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

По его словам, все выжившие сидели в хвостовой части самолета. Один из них отделался синяками и смог сам выйти после крушения.

«У нас все парашютисты во время взлета и посадки сидят в шлемах, это правило до высоты 500 м. И на посадке даже при штатной ситуации все сидят в шлемах, это правило», — приводит слова Шипорова ТАСС.

Что касается пилотов, то в клубе их характеризовали как опытными и надежными. Один из них был военным с большим стажем. Второй — пилот из гражданской авиации, у него опыт работы на больших лайнерах. Шипоров допустил, что причиной трагедии моло стать попадание птиц в двигатель.

Ранее сообщалось, что пилоты упавшего в Мезелинске самолета сообщили перед крушением об отказе левого двигателя.



11 октября в Татарстане объявляется днем траура в связи с крушением самолета.



Ольга Шагиева