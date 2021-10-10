Пилоты упавшего самолета в Мензелинске сообщали об отказе левого двигателя

Фото: МЧС РТ

Пилоты упавшего в Мензелинске самолета сообщили перед крушением об отказе левого двигателя. Об этом сообщили на совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске.

Напомним, что сегодня утром в Мензелинске потерпел крушение легкомоторный самолет с парашютистами. Воздушное судно принадлежало Мензелинскому аэроклубу. Минздрав России сообщил, что в результате падения самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек.



11 октября в Татарстане объявляется днем траура в связи с крушением самолета.



Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева