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Пилоты упавшего самолета в Мензелинске сообщали об отказе левого двигателя

12:42, 10.10.2021
Пилоты упавшего самолета в Мензелинске сообщали об отказе левого двигателя
Фото: МЧС РТ

Пилоты упавшего в Мензелинске самолета сообщили перед крушением об отказе левого двигателя. Об этом сообщили на совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске.

Напомним, что сегодня утром в Мензелинске потерпел крушение легкомоторный самолет с парашютистами. Воздушное судно принадлежало Мензелинскому аэроклубу. Минздрав России сообщил, что в результате падения самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек.

11 октября в Татарстане объявляется днем траура в связи с крушением самолета.

Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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