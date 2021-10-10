Минздрав России сообщил о 16 погибших в результате крушения самолета в Мензелинске

Минздрав России сообщил, что в результате падения самолёта L-410 в Татарстане погибли 16 человек. Еще шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе МЧС Татарстана: 6 спасенных и 16 погибших.

Спасательные работы на месте падения легкомоторного самолета в Татарстане завершены. На месте работают следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия.

Ольга Шагиева