Центр подготовки космонавтов приостановит сотрудничество с аэроклубом в Татарстане

После крушения легкомоторного самолета в Мензелинске Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) приостановит сотрудничество с местным аэроклубом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что данное поручение дал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«На период расследования катастрофы сотрудничество ЦПК с этим аэроклубом приостановлено и будет перенесено на работу с аэроклубом во Владимирской области», - приводит его слова издание.

Ранее в ДОСААФ прокомментировали, что у них не было нареканий к аэроклубу. «Здесь тренируются космонавты» — заявил директор Приволжского АСК ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.



Ольга Шагиева