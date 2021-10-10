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Центр подготовки космонавтов приостановит сотрудничество с аэроклубом в Татарстане

12:16, 10.10.2021
Центр подготовки космонавтов приостановит сотрудничество с аэроклубом в Татарстане
Фото: instagram.com/skydive_menzelinsk

После крушения легкомоторного самолета в Мензелинске Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) приостановит сотрудничество с местным аэроклубом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что данное поручение дал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«На период расследования катастрофы сотрудничество ЦПК с этим аэроклубом приостановлено и будет перенесено на работу с аэроклубом во Владимирской области», - приводит его слова издание.

Ранее в ДОСААФ прокомментировали, что у них не было нареканий к аэроклубу. «Здесь тренируются космонавты» — заявил директор Приволжского АСК ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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