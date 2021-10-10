Спасательные работы на месте падения легкомоторного самолета в Татарстане завершены

Фото: МЧС РТ

Спасательные работы на месте падения легкомоторного самолета L-410 с парашютистами в Мензелинске завершены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

На место происшествия работают следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия.

В результате трагедии погибли 16 человек. Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева